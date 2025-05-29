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Mide bulandıran görüntü! 1 ton 700 kilo mühürsüz et ele geçirildi

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#Gıda Güvenliği#Muhürsüz Et#Hayvansal Ürünler
Mide bulandıran görüntü 1 ton 700 kilo mühürsüz et ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 09:21

Jandarma ekipleri, bir kamyonette yaptıkları aramada piyasa değeri 1 milyon 360 bin lira olan 1 ton 700 kilogram mühürsüz büyükbaş hayvan et ele geçirdi.

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jandarma ekipleri Mardin istikametinden Şanlıurfa istikametine giden bir kamyonette yaptıkları aramada piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram mühürsüz et ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Karakuzu Karakolu uygulama noktasında kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu.

Mide bulandıran görüntü 1 ton 700 kilo mühürsüz et ele geçirildi

1 MİLYON 360 BİN LİRA DEĞERİNDE

Kamyonette arama yapan ekipler, piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram ağırlığında mühürsüz büyükbaş hayvan eti tespit etti. Faturasız ve hijyen kurallarına aykırı taşınan etlere el koyan ekipler, hangi hayvana ait olduğunu belirlemek için numune aldıktan sonra geri kalan kısmını da imha etti.

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#Gıda Güvenliği#Muhürsüz Et#Hayvansal Ürünler

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