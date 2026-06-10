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Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı! Sebebi böcek çıktı... 'Aklımıza gelmeyen şey başımıza geldi'

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#Aydın#Efeler#Böcek
Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı Sebebi böcek çıktı... Aklımıza gelmeyen şey başımıza geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 11:33

Aydın'ın Efeler ilçesinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Sabri Kocaçoban'ın karnına girip mide duvarına tutunmayı başaran bir böcek ameliyatla alındı. Uzmanlar yaz sıcaklarında doğada uyuyanların dikkatli olmasını önerirken, özellikle böceklerin yoğun olduğu dönemlerde zaman zaman ilginç kazaların yaşanabildiği belirtildi.

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Efeler ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan ve yazın çıktığı yaylada çiftçilik ve çobanlık yapan işitme ve konuşma engelli Sabri Kocaçoban, mide ağrısı sorunu yaşamaya başladı. İlk etapta üşümeye bağlı mide ağrısı sanılan bu durum uzun süre devam edince Sabri Kocaçoban yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede yapılan tetkikte Kocaçoban'ın çok nadir görülen bir olay yaşadığı ve ağzından midesine inen bir böcek nedeniyle mide ağrısı çektiği belirlendi. Mide asidine direnebilen böceğin hastanın mide duvarına yapışıp ısırdığı tespit edildi. Böcek cerrah Dr. Cağrı Coşkun tarafından yapılan başarılı bir operasyonla şahsın midesinden çıkartıldı.

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Uzmanlar özellikle hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğu bölgelerde yazın doğal ortamda uyuyanların dikkatli olmalarını önerdi.

Mide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı Sebebi böcek çıktı... Aklımıza gelmeyen şey başımıza geldi

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"HİÇ AKLIMIZA GELMEYEN ŞEY BAŞIMIZA GELDİ"

Sabri Kocaçoban'ın ağabeyi Nihat Kocaçoban, "Kardeşim engelli olduğu için okuyamadı, çiftçilik ve hayvancılık yaparak ekmeğini kazanıyor. Küçük şeylerden de rahatsız olduğunu belirtip doktora gitmez. Bu olay yaşandığı zaman midesinin ağrıdığından şikayetçi oldu. Biz iyileşir diye bir süre bekledik. Ancak ağrı şiddetini artırınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne gidip doktor Çağrı Çoşkun'a muayene olduk. Hastamızı muayene eden doktor ilginç bir tespitte bulundu. Hastanın karnına böcek olduğunu ve normal şartlarda mide asidine karşı böceklerin yaşayamadığını ancak bu böceğin hastanın mide duvarına ısırdığını belirtti. Biz doktorun söylediklerine inanmak istemedik ama daha sonra kardeşimin midesinden alınmış fotoğraflarını görünce şaşırdık. Hastamız ameliyata alındı. Çağrı Bey'in ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Özellikle kırsal bölgede yaşayanların yaz dönemlerinde dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu.

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#Aydın#Efeler#Böcek

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