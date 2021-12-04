Midas’ın 4 kulağının ünü, Türkiye sınırını aştı! O bir fenomen

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Ankara’da bir evin bahçesinde 4 ay önce dünyaya gelen ‘Russian Blue’ (Mavi Rus) cinsi bir yavru kedinin kardeşlerinden farklı olduğu anlaşıldı. Normal kulak kepçelerinin önünde iki tane daha kulak kepçesi vardı. Bu durumun kedilerde nadir görülen genetik bir mutasyon sonucu meydana geldiği tespit edildi. Kediyi sahiplenen Canis Döşemeci dört kulaklı kediye, kulaklarıyla ünlü Frigya Kralı Midas’ın adını verdi. Sıcak bir yuvaya kavuşan Midas’a detaylı bir muayene yapıldı. Muayene sonucunda dört kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olduğu ortaya çıktı. Yaptıkları araştırma sonucunda dört kulak kepçesiyle dünyaya gelen başka kediler de olduğunu öğrendiklerini belirten Canis Döşemeci, şunları söyledi:

DİĞERLERİNDEN FARKLI

“Bir arkadaşım evinin arka bahçesinde sokak hayvanlarına bakıyordu. Baktığı kedilerden biri yavrulayınca arkadaşım yavru kedileri sahiplendirdi. Ancak Midas diğer kedilerden farklı olduğu için arkadaşım, ‘Midas’ın durumu istismar edilebilir. Bu yüzden herkese gönül rahatlığıyla veremem’ dedi. Ben de talip oldum ve Midas’ı evlat edindim. Nadiren de olsa mutasyon sonucu kedilerin 4 kulak kepçesiyle dünyaya geldiğini öğrendik. Midas’ı diğer dört kulaklı kedilerden ayıran şey dört kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olması. Bu yönüyle Midas diğer 4 kulaklı kedilere benzemiyor.”

GAYET İYİ DURUYOR

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Midas’ın diğer kediler gibi seslere tepki verdiğini, duyma sorunu yaşamadığını söyleyen Canis Döşemeci şunları dedi: “Veteriner muayenesinde Midas’ın gayet sağlıklı olduğunu öğrendik. Midas diğer kediler gibi seslere tepki veriyor. Genetik mutasyon Midas’ın daha iyi duymasını sağlıyor mu bilmiyoruz. Birkaç ay sonra Midas’a birkaç test daha yapılacak. O zaman bu genetik mutasyonun Midas’ın sağlığı üzerindeki etkisini daha iyi öğreneceğiz. Suzi ve Zeyno adında iki köpeğim var. Midas onlarla iyi anlaşıyor.”





DÜNYANIN DİLİNDE

Sosyal medya fenomeni haline gelen Midas adına açılan Instagram hesabının takipçi sayısı 120 bini geçti. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Midas’la ilgili yapılan haberler Çin, İngiltere, İtalya basınında yer aldı. Midas’ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelirleri diğer sokak hayvanları için kullanacaklarını söyleyen Canis Döşemeci sözlerine şu şekilde devam etti: “Özellikle yurtdışından Midas’a ilgi çok büyük. Midas’la ilgili haberler dış basında yer aldı. Midas’ın şu anda Instagram’da 120 binden fazla takipçisi var. Maalesef sokakta yaşayan her kedi veya köpek Midas kadar şanslı olup bir yuva bulamıyor. Midas’ın sosyal medya hesabından gelir elde edebilirsek geliri sokak hayvanları için kullanacağız. Midas sokak hayvanları için bir kaynak oluşturursa çok mutlu olacağız.”