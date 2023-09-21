Miçotakis’le Türkevi zirvesi

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Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı dün de lider görüşmeleriyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ardından dün Türkevi’nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti. Erdoğan, Türkevi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matamala Cyril Ramaphosa ile de bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis’in de katılımıyla bir araya geldi.

DOSTLUK İKLİMİ SÜRECEK

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit etti. Liderler, dışişleri bakanlarının 5 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etti. Buna göre siyasi diyalogdan sorumlu dışişleri bakan yardımcıları ekim ortasında buluşacak. Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantısı ve 7 Aralık’ta Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı yapılacak.

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Açıklamada iki liderin yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizini de ele aldığı kaydedildi.

GÖÇ KONUSU, ORTAK SINAMA

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler” denildi.

MİÇOTAKİS SONUÇTAN MEMNUN

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinin sonuçlarından memnun.

Yunan kaynaklara göre Miçotakis, görüşmenin yapıcı geçtiğini ve ilişkilerdeki olumlu ortamın derinleştirilmesi için çalışmaya devam etmeye mutabık kaldıklarını söyledi.

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‘BAHAR HAVASI’NA DEVAM

Görüşmede Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemdeki ‘bahar havası’nın devamı için kararlılık dile getirildi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ İKİ KAT DAHA ÖNEMLİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam Meloni’yle görüşmesinde iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel meseleler, Türkiye’nin AB üyelik süreci, Rusya-Ukrayna savaşının seyri ve Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin geleceği konuları ele alındı.Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini belirtti. Görüşmenin ardından İtalya basınına açıklama yapan Meloni, “Erdoğan’la göçmenler ve Türkiye de dahil Akdeniz ülkelerinin oynadığı rol hakkında da konuştum. Türkiye’nin rolü iki kat önemli çünkü hem Akdeniz rotasını hem de Balkan rotasını ilgilendiriyor” dedi.

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NETAHYAHU’YLA FİLİSTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu çerçevesinde New York’taki Türkevi’nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede ayrıca İsrail’in Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme çabaları da ele alındı. Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini söyleyen Erdoğan, barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

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MESCİD-İ AKSA ZİYARETİ

The Times of Israel tarafından paylaşılan haberde, Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü dolayısıyla yakında Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.