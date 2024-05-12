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Miçotakis yarın Türkiye’ye geliyor

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#Yunanistan#Kiryakos Miçotakis#Türkiye Ziyareti
Miçotakis yarın Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 22:27

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 13 Mayıs tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalanmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

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#Yunanistan#Kiryakos Miçotakis#Türkiye Ziyareti

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