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Miçotakis de Kıbrıs’ta

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#Miçotakis#KKTC#Tören
Miçotakis de Kıbrıs’ta
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:00

Yunanistan Başbakanı Kirikos Miçotakis, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı dolayısıyla bugün Rum Kesimi’ndeki “anma etkinlikleri”ne katılacak.

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KKTC’deki 50. yıl törenlerine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rum Kesimi’ndeki “anma etkinlikleri”ne katılacak Miçotakis’in aynı saatlerde adada olup olmayacakları Atina’da merak konusu. Yunan medyasında, iki liderin aynı saatlerde adada bulunmaları durumunda, aralarındaki mesafenin, birkaç kilometreyi geçmeyeceği belirtildi.

AKINCILAR ATİNA’YI ÜRKÜTTÜ

Bu arada, Barış Harekâtı’nın 50. yıl kutlamaları için, Türkiye’den 50 savaş gemisinin yanı sıra Akıncı TİHA’lar ile F-16 savaş uçaklarının KKTC’ye gitmesi Atina’yı ürküttü. Törenlere katılım “Türklerden gövde gösterisi” şeklinde değerlendirildi. Ayrıca, TBMM’de kabul edilen 50. yıl tezkeresi de Yunan başkentinde büyük tepki yarattı. Özellikle tezkeredeki “İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz’bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın yegane yoludur” ifadesi Yunan medyasında yoğun şekilde eleştirildi. 

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#Miçotakis#KKTC#Tören

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