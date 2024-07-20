Miçotakis de Kıbrıs’ta

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KKTC’deki 50. yıl törenlerine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rum Kesimi’ndeki “anma etkinlikleri”ne katılacak Miçotakis’in aynı saatlerde adada olup olmayacakları Atina’da merak konusu. Yunan medyasında, iki liderin aynı saatlerde adada bulunmaları durumunda, aralarındaki mesafenin, birkaç kilometreyi geçmeyeceği belirtildi.

AKINCILAR ATİNA’YI ÜRKÜTTÜ

Bu arada, Barış Harekâtı’nın 50. yıl kutlamaları için, Türkiye’den 50 savaş gemisinin yanı sıra Akıncı TİHA’lar ile F-16 savaş uçaklarının KKTC’ye gitmesi Atina’yı ürküttü. Törenlere katılım “Türklerden gövde gösterisi” şeklinde değerlendirildi. Ayrıca, TBMM’de kabul edilen 50. yıl tezkeresi de Yunan başkentinde büyük tepki yarattı. Özellikle tezkeredeki “İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz’bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın yegane yoludur” ifadesi Yunan medyasında yoğun şekilde eleştirildi.