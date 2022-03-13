Miçotakis bugün İstanbul’da

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Atina’daki diplomatik çevrelere göre, görüşmede iki ülke ilişkilerinde birikmiş basıncın düşürülmesi mutabakatı sağlanırsa, Miçotakis’in İstanbul ziyareti başarılı sayılabilir. Yunan başkentinde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi sorunlarda tarafların görüşlerinde herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. Buna karşı, Erdoğan ile Miçotakis’in, Doğu Akdeniz’de iki ülkenin tezlerini etkilemeyecek şekilde bazı işbirliği alanlarının tespit edilmesi için görüş alışverişinde bulunulmasında mutabık kalabilecekleri de öne sürüldü.

DÖRDÜNCÜ BULUŞMA

Yunanistan’da 7 Haziran 2019 seçimlerini kazanarak başbakan olan Miçotakis, aynı yıl New York’ta (25 Eylül-BM Genel Kurul) ve Londra’da (4 Aralık-NATO zirvesi), Doğu Akdeniz’deki “Oruç Reis” krizinden sonra da 14 Haziran 2021’de Brüksel’de (NATO zirvesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Yunanistan Başbakanı olarak ilk kez İstanbul’a gelecek olan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasından önce İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ndeki “Ortodoksluk yortusu” ayinine katılacak ve Patrik Bartholomeos ile görüşecek.