Miçotakis Beştepe’de... Meseleler çözümsüz değil

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Beştepe’de düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temasların bu manada bizlere elverişli bir zemin sunduğunu görüyoruz. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

DOSTUM KİRYAKOS

Sayın Başbakan’la görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin tutumlarımızı bir kez daha samimi şekilde ele aldık. Biz bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz; mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum Kiryakos ile bu konuda hem fikir olduğumuzu memnuniyetle gördüm. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kişisel verilerimizi riske atıyor... CHATGPT beni karikatürize etme Haberi görüntüle

AVRUPA SAVUNMASI

Bugün ayrıca, terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi bir kez daha paylaştık. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkânlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan’la paylaştık. İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıyayız. Türkiye olarak Avrupa’da son dönemde başlatılan savunma gelişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimiz olduğunu düşünüyoruz.

FİLİSTİN MESAJI

Sayın Başbakan’la Gazze’deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail’in Batı Şeria’da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Suriye’de istikrarın tesisi ve bu kardeş ülkenin bölgede barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değerlidir. Bizim bu konuda üstlendiğimiz yapıcı rolü sadece Suriye’nin kendisi için değil, Yunanistan’ın ve Avrupa’nın güvenliği için de ne derece mühim olduğu ortadadır. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesi temelinde ülkenin tüm bileşenlerinin kapsayıcı bir anlayışla geleceğe yürümesini ümit ediyoruz. İki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamızın gerektiğine yürekten inanıyorum.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Meyhane jargonu Haberi görüntüle

YUNANİSTAN İLE 7 ANLAŞMA

Beştepe’deki basın toplantısı öncesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında farklı alanları kapsayan 7 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında ‘Ortak Bildiri’yi de imzaladı.

MİÇOTAKİS: STRATEJİK BİR TERCİH

- YUNANİSTAN Başbakanı Miçotakis ise şunları söyledi: “Sizin de belirttiğiniz gibi bu toplantılar, iyi komşuluk ilişkilerinin, diyaloğun ne kadar önemli, kıymetli olduğunu hepimize göstermekte. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ikili ilişkilerimizin ayrıntılı bir muhasebesini yaptık. 2023 yılında stratejik bir tercihte bulunduk. Biz, iki ülke arasındaki temasları üç ana unsur üzerinde geliştirecektik; siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven arttırıcı önlemler. Bu işbirliği çerçevesinde son derece önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Açık olan diyalog kanalları vesilesiyle aramızdaki konuları görüşme fırsatı bulduk. Problemleri soğukkanlılıkla ele almak durumundayız. Bu konuları kendi aramızda samimi bir şekilde görüşmeliyiz. Hatta bazı konularda hemfikir de olmayabiliriz. Yunanistan olarak her zaman diyalogdan yanayız. İyi niyetle ve karşılıklı saygı çerçevesinde aramızdaki işbirliğini sürdüreceğiz.

Haberin Devamı

HIZLI VİZE SÜRECEK

Görünen o ki, kısa süreli hızlı vize uygulamasının son derece verimli sonuçlar verdi. Yüzbinlerce Türk vatandaşı dostumuz Yunanistan adalarını ziyaret etti. Bunu AB ile anlaşma çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu uygulamanın bu sene de devam etmesi için çalışacağız. Bunun dışında, yine Kıbrıs konusunu ele aldık. Burada Yunanistan’ın tezleri malumunuz ve gayet net. Burada BMGK kararları yeniden bir diyalog sürecinin başlatılması için bir fırsat penceresinin aralanmasına imkân sağlamakta.”