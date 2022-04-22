Michelin yıldızı İstanbul'da

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İSTANBUL’un Michelin Rehberi müfettişleri tarafından gastronomisi ön plana çıkarılan 38’inci uluslararası destinasyon olduğu, dün Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açıklandı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ile konuklar katıldı.

‘MARKA DEĞERİ ARTACAK’

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, şunları söyledi: “İstanbul, geçmişi 1900’lü yıllara uzanan, dünyanın en üst yeme-içme standartlarına sahip restoranlarını bünyesinde barındıran Michelin Guide’a yani Michelin Rehberi’ne katılmış bulunuyor. Michelin Rehberi’nin İstanbul yeme-içme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye’nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunun göstergesidir. Michelin Rehberi özgünlüğü, çeşitliliği, sürdürülebilirliği ve yaratıcılığıyla ön plana çıkan işletmelerimizi yepyeni bir perspektifle global sahneye taşıyacak. İstanbul’un ardından, kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle İzmir, Bodrum ve Çeşme’nin de Michelin Rehberi içerisine alınacağına yürekten inanıyorum. Yeme-içme sektörümüz, Michelin Rehberi’nden aldığı bu destekle şüphesiz global gastronomi turizmi hareketliliğinden hak ettiği payı alacak ve İstanbul marka değerini sağlamlaştırarak, dünya gastrocity'leri arasında önemini artıracaktır.”

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‘EKİBİMİZ HAYRAN KALDI’

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise “Benzersiz bir yemek karakterini şekillendiren kadim gelenekler ile genç, açık fikirli ve yaratıcı yetenekten beslenen İstanbul mutfağı ekibimizi hayranlık içinde bıraktı” dedi.

RESTORANCILARIN OSCAR’I SAYILIR

FRANSIZ şirketi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Restoran dünyasının Oscar’ı olarak bilinir. Çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak ‘Michelin yıldızı’ adı verilen bir sistemle kategorize edilirler. Bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması veya yıldız sayısının artması, o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır. Michelin Rehberi, yıldız vermeye 1926 yılında başlar. 1931 yılında ise yıldızların derecelendirilmesine başlanır. 1, 2 ve 3 yıldız olmak üzere kendi arasında hiyerarşiye sahiptir.