MIchelIn Rehberi 2026 Türkiye seçkisi açıklandı

Bu yıl seçkide iki Michelin yıldızına sahip iki restoran, bir yıldıza sahip 15 restoran, Bib Gourmand dereceli 39 restoran ve yeşil yıldızlı 13 restoran yer aldı. Türkiye’de tavsiye edilen mekân sayısı 38 yeni işletmeyle birlikte 115’e, toplamda ise rehbere seçilen restoran sayısı 171’e ulaştı.

54 YENİ RESTORAN

Seçkiye, Kapadokya’dan ilk kez giren restoranlar dahil olmak üzere toplam 54 yeni restoran alındı. Kapadokya, gelenek, misafirperverlik ve teruar konusunda müfettişler üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı.

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus’ta düzenlenen törende video bağlantısıyla konuşan Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya’daki şeflerin geleneğe bağlı kalırken yaratıcı ve sorumlu pişirme yöntemlerini benimsediğini vurguladı. Ülke genelinde karşılaşılan çeşitlilik, yetenek ve samimiyetin Türkiye gastronomisinin derinliğini ve özgüvenini artırdığını söyledi.

TÜRKİYE’DEKİ BIB GOURMAND RESTORAN SAYISI 39’A YÜKSELDİ

İzmir’de şef Onur Kumbasar’ın Vino Locale restoranı, 2024’te kazandığı bir Michelin yıldızını ikiye yükseltti. Turk Fatih Tutak ise yıldızını korudu. Tek yıldız bu yıl Nevşehir’deki Revithia, İstanbul’daki Araf İstanbul ve Muğla’daki Mezra Yalıkavak’a verildi. Türkiye’deki tek Michelin yıldızlı restoran sayısı böylece 15’e ulaştı.

Bu yıl 16 yeni restoran Bib Gourmand derecesi aldı. Bu restoranlar İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir ve Niğde’den seçildi. Aralarında İzmir’den Kemal’in Yeri ve Partal Kardeşler, Muğla’dan Bağarası ve Mandalya, Nevşehir’den Babayan Evi ve Aravan Evi ile İstanbul’dan Casius Antioch Kitchen ve Yanyalı Fehmi Lokantası bulunuyor. Türkiye’deki Bib Gourmand restoran sayısı 39’a yükseldi.

4 RESTORAN YEŞİL YILDIZ ALDI

Yeşil yıldız, ilham verici uygulamalara kendini adamış restoranlara veriliyor. Bu yıl İstanbul’dan Turk Fatih Tutak, Muğla’dan Orfoz, İzmir’den Teruar Urla ve Nevşehir’den Babayan Evi yeşil yıldız kazandı.

Bu seçki kapsamında Michelin, ‘Michelin Genç Şef Ödülü’, ‘Michelin Sommelier Ödülü’ ve ‘Michelin Servis Ödülü’ gibi özel ödüllerle öne çıkan şefleri onurlandırdı. Ödüller, Duru Akgül, Ersin Topkara ve Ezgi Serdaroğlu’na takdim edildi.

2026 Michelin Tavsiye listesine Muğla, Nevşehir, İzmir ve İstanbul’dan birçok yeni restoran eklendi. Michelin Rehberi, restoranların yanı sıra Türkiye ve dünyadan seçkin otelleri de listeleyerek konaklama deneyimini ön plana çıkarıyor. 2024’te tanıtılan Michelin Anahtarları, rehberdeki en seçkin otellere veriliyor.