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MİA Yaşam Merkezi’nden ‘Şengül abla’ açıklaması: Kurumda ihtiyaç vardı

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#Betül Arslan Keskin#MİA Yaşam Merkezi#Deprem
MİA Yaşam Merkezi’nden ‘Şengül abla’ açıklaması: Kurumda ihtiyaç vardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Hürriyet’in 28 Şubat’ta yayınlanan “Çadır kentin Şengül ablası işsiz kaldı” haberi üzerine açıklama yapan MİA Yaşam Merkezi Müdürü Betül Arslan Keskin, kişisel davranmadıklarını, prosedürü işlettiklerini söyledi.

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Keskin, “Şengül Bilen depremden sonra bölgeye gönüllü gitmek istediğini söylediğinde, kendisine buraya depremzedelerin getirileceğini, kurumda ihtiyaç olduğunu söyledik. Buna rağmen gitti, biz de prosedürü işlettik” dedi.

‘İZİN HAKKI YOKTU’

Kurallar gereği personel sayısının belirli oranın altına düşemeyeceğini kaydeden Keskin, bu nedenle Bilen’in yokluğunda yerine birini almak zorunda kaldıklarını belirtti. İşe Mayıs 2022’de başlayan Şengül Bilen’in henüz izin hakkı olmadığı için böyle bir ayarlama da yapamadıklarını ekledi. Keskin, şunları söyledi: “Depremin ertesi günü Sağlık Bakanlığı ile temas kurduk. Boş odamız var, o kapasiteyi kullanabileceğimizi söyledik. Şu ana kadar bir kısmı Bakanlığın yönlendirdiği, bir kısmı doğrudan kurumumuza müracat eden 11 depremzedeyi ücretsiz misafir ediyoruz. Bunlar huzurevi ve engelli bakım merkezimizde kalıyorlar. İşe mazeretsiz gelmeyen her personel için tutanak tutulur. Bu ona (Şengül Bilen) özgü bir durum değildi. Gönüllü olduğuna dair belge sunmadı. Gitmemesini istemiştik.”

 

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#Betül Arslan Keskin#MİA Yaşam Merkezi#Deprem

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