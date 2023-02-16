Mi-17 tipi helikopterler, depremlerde yaralanan 444 kişiyi taşıdı

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Jandarma bünyesindeki Mi-17 tipi helikopterler, bir süre önce gece uçuşu yapabilmesi için modernize edilmeye başlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki uzman ekiplerin çalışmasının ardından modernizasyon ile helikopterlere gece uçuş özelliği kazandırıldı. Sikorsky tipi helikopterlerden daha geniş iç hacme sahip olan Mi-17 tipi helikopterler ile gece uçuş özelliği kazandırılmasının ardından ilk operasyon afet bölgesine gerçekleştirildi. Deprem felaketinin ikinci gününde afet bölgesine getirilen 18 adet Mi-17 tipi helikopter, aradan geçen sürede gündüz uçuşlarının yanı sıra 50 saat gece uçuşu yaptı. Mi-17 tipi helikopterler, havalimanında tonlarca ağırlıktaki çadır ve yardım malzemelerini belirlenen merkezlere taşıdı.

444 YARALI TAHLİYE EDİLDİ

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​Deprem bölgesinde görevlendirilen Mi-17 tipi helikopterlerden biri de ambulansa dönüştürüldü. Jandarma ekiplerinin çalışması ile geniş iç hacme sahip olan helikopterin içine 12 sedye monte edildi. Dönüştürülen helikopter, deprem sürecinde kırsal bölgelerdeki enkaz alanlarından arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan 444 yaralının hastanelere transferini sağladı. Mi-17 tipi helikopterler, gece uçuş özelliği ile gece saatlerinde de yaralıların deprem bölgesinden tahliyesini gerçekleştirdi.