MHRS randevusu almak isterken sahte site tuzağına düştü: 44 bin 444 lira dolandırıldı

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Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B., internette MHRS randevusu almak amacıyla giriş yapmak istediği sırada dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sahte siteye girerek site üzerinden işlem gerçekleştirdi.

Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve rızası dışında 44 bin 444 lira harcama yapıldığını fark eden Z.B., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.