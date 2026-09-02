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MHRS randevusu almak isterken sahte site tuzağına düştü: 44 bin 444 lira dolandırıldı

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#Sahte Site#Dolandırıcılık#Samsun
MHRS randevusu almak isterken sahte site tuzağına düştü: 44 bin 444 lira dolandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 16:13

Samsun'un Atakum ilçesinde Z.B., internet üzerinden MHRS randevusu almak için dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sahte internet sitesine giriş yaparak kredi kartından 44 bin 444 lira harcama yapılarak dolandırıldı.

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Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B., internette MHRS randevusu almak amacıyla giriş yapmak istediği sırada dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sahte siteye girerek site üzerinden işlem gerçekleştirdi.

Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve rızası dışında 44 bin 444 lira harcama yapıldığını fark eden Z.B., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Sahte Site#Dolandırıcılık#Samsun

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