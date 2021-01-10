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Haber Giriş: 10.01.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

MHP'yi üzen ölüm! Ünlü mimar Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

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MHP'yi üzen ölüm! Ünlü mimar Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti
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MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapan ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti.

Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Aileye yakın isimler ölüm haberini doğrularken, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Ülkücü hareketin tanınmış isimlerinden olan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp aynı zamanda 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

Ahmet Vefik Alp, MHP Genel merkezinin binasını ve Ozan Arif’in anıt mezarlarını tasarlayan isimdi.

Ahmet Vefik Alp kimdir
Ahmet Vefik Alp kimdir?

 

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