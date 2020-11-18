‘MHP’ye yapılan okyanus ötesi operasyon netleşti’

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

İKİ EGEMEN DEVLET

“Kapalı Maraş’ın çok yerinde bir kararla sahil kesiminin açılması, bizim de ziyaretimiz konuya muhatap ve müdahil çevreleri adeta hoplatmıştır. Biz vatan toprağını ziyaret etmek için Yunanistan’dan mı izin alacaktık? AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borell’den mi vize isteyecektik? Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın Kuzey Kıbrıs’ın işgal altında olduğunu zırvalaması, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir skandaldır. Eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir. Milli davamızı her zeminde cesaretle ve inanmışlıkla savunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin taslağını hazırladıkları bir anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ’ye verilmiştir.

KİMSE ÇIKARAMAZ

MHP’ye zamanında yapılan okyanus ötesi kaynaklı operasyonun gerçek mahiyeti şu günlerde daha da netleşmiştir. ‘MHP kalıntılarından kurtulmak lazım’ diyen alçakların hangi senaryoların tetikçisi ve teşrifatçıları oldukları alenileşmiş, açığa çıkmıştır. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır.”