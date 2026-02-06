MHP’nin ‘umut hakkı’ rehberi

Haberin Devamı

Yıldız, “AİHM, müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan başvurucuların belirli bir tahliye umudu olmadan yaşam boyu hapis cezası çekmelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesi kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmetmektedir” dedi. Yıldız, süreç raporunun yazım toplantısından sonra ifade ettiği “Umut hakkı raporda olacak” sözlerine sosyal medya mesajıyla açıklık getirdi. Hukuki gerekçeleri anlatan Yıldız şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnfaz Kanunumuza göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan kişilerin 30 yılını, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek veya örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarda 36 yılını infaz eden hükümlüler koşullu salıverilmeden yararlanma hakkını kazanırlar. Ancak bu sürelerin infazı doğrudan bir tahliye sebebi değildir. Tahliye umudu olmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, ‘Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar’ başlıklı Dördüncü Bölüm, ‘Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’ başlıklı Beşinci Bölüm, ‘Milli Savunmaya Karşı Suçlar’ başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Bu madde dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler ölene kadar hapishanelerde kalır.

ÖMÜR BOYU CEZALAR

Bu durum Terörle Mücadele Kanunu’nun ‘koşullu salıverme’ kenar başlığını taşıyan 17. Maddesi’nde de düzenlenmiştir. Maddeye göre, ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasının infazı ölünceye kadar devam eder.

Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü ‘umut hakkı’ olarak adlandırılmıştır. AİHM, müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan başvurucuların belirli bir tahliye umudu olmadan yaşam boyu hapis cezası çekmelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesi kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmetmektedir.”