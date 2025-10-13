MHP'nin 'İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü' ilk toplantısını yaptı

Haberin Devamı

MHP bünyesinde geçen hafta kurulan İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkanı Esma Özdaş, bu enstitüye İsmail Gaspıralı'nın adının verilmesinin tesadüfi bir tercih olmadığını belirterek, "Enstitümüzün ismi, Türk dünyasındaki birliğin öncül koşulunu ortak dilde gören, bu maksatla 1883 yılında Tercüman Gazetesi'ni çıkartarak, Türk dünyasındaki siyasi, iktisadi ve kültürel gündemi müşterek hale getiren ve bu anlamda dünyaya bakışı; 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' olarak tanımlayan merhum İsmail Gaspıralı Bey'e atıfla ve Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü olarak belirlenmiştir. Enstitümüzün adı, yönetimi ve logosu yine Sayın Genel Başkanımız tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması dolayısıyla Türk Devletleri İşbirliği Günü olan 3 Ekim 2025 tarihinde onaylanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın Ankara merkezde dış politika vizyonundan hareketle Enstitümüzün ilk yönetim kurulu toplantısının Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü olan bugün, yani 13 Ekim'de yapılması uygun görülmüştür" dedi.

'FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI SUNMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ'

Özdaş, Türk milliyetçiliğinin en önemli isimlerinden biri olan Gaspıralı'nın fikirlerinin yalnızca kendi dönemini değil bugünü de aydınlattığını ifade ederek, "O farklı coğrafyalardaki Türk toplulukları arasında dil, düşünce ve eylem birliğini savunurken, aslında çağının çok ötesinde bir Türk dünyası vizyonu ortaya koymuştur. Bugün Türk devletleri arasındaki en üst düzey çatı örgütü olan Türk Devletleri Teşkilatı, onun bu düşünsel mirasının somutlaşmış ve kurumsallaşmış başyapıtıdır. İşte bu ruhla kurulan İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü, tarihsel birikimi, küresel gerçekliklerle birleştiren çok boyutlu bir düşünce merkezi olmayı, bölgesel ve küresel düzeyde çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Burada üretilecek bilginin yalnızca akademik bir katkı değil, aynı zamanda Türk dış politikasının karar alma süreçlerine rehberlik edecek bir perspektif sunacağını ümit ediyoruz. Küresel sistemin çok kutuplu bir yapıya evrildiği, güç merkezlerinin yeniden tanımlandığı bir dönemde, enstitümüz akademik düşünce ile diplomatik pratiği ve stratejik öngörüyü birleştiren bir köprü vazifesi görecektir. Dolayısıyla bölgesel çalışmalardan enerji politikalarına, çevre politikalarından kültürel diplomasiye kadar birçok alanda yapacağımız çalışmalarla farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktayız" diye konuştu.