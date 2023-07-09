MHP’nin deprem kurulu Hatay’da

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Burada depremzedelerin sorunlarını not eden komisyon üyeleri, daha sonra Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül’ü makamında ziyaret etti. Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda birçok deprem bölgesine giderek burada eksiklikleri tespit etmeye çalışıyor ve yapılması gereken konuları da not alıyoruz. Bugün de Hatay’dayız. Vatandaşlarımızı dinliyoruz, çok şükür devletimiz küçük de olsa bu konteynerlerde klimasından ocağına güzel yaşam alanları sunmuş” dedi.