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MHP’nin deprem kurulu Hatay’da

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#MHP#Kahramanmaraş#Deprem
MHP’nin deprem kurulu Hatay’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:00

MHP’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturduğu ‘Şubat 2023 tarihli Yüzyılın Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu’, Hatay’da incelemelere başladı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in yer aldığı kurul, Antakya kent merkezindeki konteyner kentlere gitti.

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Burada depremzedelerin sorunlarını not eden komisyon üyeleri, daha sonra Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül’ü makamında ziyaret etti. Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda birçok deprem bölgesine giderek burada eksiklikleri tespit etmeye çalışıyor ve yapılması gereken konuları da not alıyoruz. Bugün de Hatay’dayız. Vatandaşlarımızı dinliyoruz, çok şükür devletimiz küçük de olsa bu konteynerlerde klimasından ocağına güzel yaşam alanları sunmuş” dedi.      

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#MHP#Kahramanmaraş#Deprem

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