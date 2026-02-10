MHP’nin 57’nci yılında Bahçeli’den uyarılar

Haberin Devamı

MHP’nin kuruluşunun 57’inci yıldönümü, dün ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde kutlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Genel Başkan Bahçeli’ye 57 gülden oluşan Türk bayrağı temalı özel bir çiçek aranjmanı gönderdiği tören, “Şanla Şerefle 57. Yıl” konseptiyle gerçekleşti. Bahçeli yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göndermiş olduğu tebrik çiçeğinden dolayı zat-ı devletlerine teşekkür ediyorum. Dile kolay, yarım asrı yedi yıl geçen bir siyasi varlığın şanıyla şerefiyle hakkın, halkın ve hakikatin biteviye mücadelesini veriyoruz. 57 yıllık maziyi geride bıraktık. 8-9 Şubat 1969’un Adana’sında bir kere kalkan üç hilalimiz hamdolsun bir daha inmedi, indirmeye çalışanlara da fırsat verilmedi.

TÜRKÇÜYÜZ TURANCIYIZ

Sahte samimiyet maskesi takan turfanda ve tufeyli milliyetçilerin atıp tutmaları, kemiksiz palavraları, kesintisiz parazitlikleri bizim nazarımızda sadece içi boş varil gürültüsünü andırmaktadır. Giden gitmiştir. Satan satmıştır. Dönen dönmüştür. Cüruf cevherden ayıklanmıştır. Kabuk gitse de işte öz buradadır, davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır, serdengeçtiler buradadır, Çankaya yokuşunda balam Asya’nın bozkurtları marşını kalpten söyleyenler buradadır. Biz, ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, Türk milliyetçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz?

İSTERSE ÖMRÜMÜZE MAL OLSUN

Milletimizin vicdanı birdir, dini birdir, vatanı birdir, anısı birdir, acısı birdir. Türkü’yle, Kürdü’yle Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe emin olunuz taşıyacaktır. Bu taşıma ister omuzlarımızda olsun, isterse de ömrümüze mal olsun, mutlaka gerçekleşecektir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yakalanması hayat bulacaktır. Bundan sonra da Terörsüz Bölge hedefine vasıl mümkün olacaktır. Çünkü Türkiye sadece bölgemizin değil, dünyanın ağırlık merkezidir. Bütün gelişmelerin istikamet ve ibresi Türkiye’yi işaret etmektedir.

HERKESİ UYARIYORUM

Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışının her şekli Türk milliyetçiliği anlayışına yabancı ve aykırıdır. Bunu arayanlar, Avrupa’ya veya içimizdeki taşeron uzantılarına bakmalıdır. Türk milliyetçiliği, Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi bir, eşit ve kardeş gören, her türlü ayrımcılığı ve dışlamayı reddeden birleştirici, toparlayıcı ve bütünleştirici bir fikriyattır. 57 yılın tecrübesi ve düşünce zenginliğiyle herkesi uyarıyorum. Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eşdeğerdir. Bunun adı da ihanettir. Türkiye’nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegâne siyasi irade, MHP ve Cumhur İttifakı’dır.

Terörsüz Türkiye hedefinin kuvveden fiile geçmesiyle, düşünce zemininden pratik siyasi eyleme dönüşmesiyle MHP toplumsal siyasetin merkezi olduğunu ibra ve ispat etmiştir.”

MHP HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANMAKTA

- MHP Lideri Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temel direği Ankara, üniter devlet yapısının, milli devlet anlayışının, dünyayı Türkçe okuyuşumuzun nişanesi ve nigehbanıdır. Uzun sözün kısası Türkiye Cumhuriyeti 1923 kuruluş ruhuyla var olacaktır. Güvence MHP ve Cumhur İttifakı’dır. MHP, demokrasiye gönülden bağlıdır. MHP, temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır. MHP, hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. MHP, din ve vicdan hürriyetini savunmaktadır” dedi.

ERDOĞAN’DAN AY-YILDIZLI ARANJMAN

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP’nin ‘57. kuruluş yıldönümü programına özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın gönderdiği ‘ay yıldızlı’ çiçekle poz verdi.