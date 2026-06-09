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MHP'nin 3 il teşkilatı feshedildi

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#MHP#Semih Yalçın#İl Teşkilatı
MHPnin 3 il teşkilatı feshedildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 16:50

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini, il başkanlıklarına yeni atamaların yapıldığını açıkladı.

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MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" dedi.

MHPnin 3 il teşkilatı feshedildi

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#MHP#Semih Yalçın#İl Teşkilatı

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