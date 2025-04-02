×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MHP'li Yurdakul'un acı günü: Babasını son yolculuğuna uğurladı

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Selim Yurdakul#MHP#Abdulkadir Yurdakul
MHPli Yurdakulun acı günü: Babasını son yolculuğuna uğurladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 17:32

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un hayatını kaybeden babası Abdulkadir Yurdakul'un (93) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un babası Abdulkadir Yurdakul, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yurdakul'un cenazesi bugün Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Cenazeye; MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Yaşar Yıldırım ve Mevlüt Karakaya, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, parti teşkilatı ve Yurdakul'un yakınları katıldı. Yurdakul'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Selim Yurdakul#MHP#Abdulkadir Yurdakul

BAKMADAN GEÇME!