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MHP'li Yönter: Türklük tanımını değiştirmek millete ölü toprağı atmaktır

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#İzzet Ulvi Yönter#MHP#Muharrem İnce
MHPli Yönter: Türklük tanımını değiştirmek millete ölü toprağı atmaktır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 11:36

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtladı. Yönter muhalefete tepki göstererek "Türklüğü anayasadan çıkaracağız diyor. Bunu söylerken, tüylerim diken diken oluyor ben bir Türk evladıyım. Siz bu Türklükten ne istiyorsunuz? Anayasanın 66’ncı maddesi açık. Türk vatandaşlığı tarifini değiştirmek demek Türk milletinin üzerine ölü toprağı serpmek demek" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye mesajı, gereğini neyse, hakkını millet sandıkta verir. Demokratik mücadeleyi bel altı vuruşlarla engellemeye çalışmak klasik bir FETÖ taktiğidir. Bu FETÖ’cü alçaklara teslim olmayacağız" dedi.

SİNAN ATEŞ YANITI: MHP'YE KAN SIÇRATMAYA ÇALIŞANLAR ALÇAKTIR

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruya yanıt veren Yönter, "Alakam olmadığı halde bir WhatsApp mesajını tertip ettiler. Sinan Ateş’in katili cezaevinde, azmettireni cezaevinde. Cinayetle ilgili MHP’ye kan sıçratmaya çalışanlar alçaktır. Bunu siz nasıl yaptınız, bunu nasıl servis ettiniz?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLÜK TANIMINI DEĞİŞTİRMEK MİLLETE ÖLÜ TOPRAĞI ATMAKTIR"

Muhalefete tepki gösteren Yönter, "Türklüğü anayasadan çıkaracağız diyor. Bunu söylerken, tüylerim diken diken oluyor ben bir Türk evladıyım. Siz bu Türklükten ne istiyorsunuz? Anayasanın 66’ncı maddesi açık. Türk vatandaşlığı tarifini değiştirmek demek Türk milletinin üzerine ölü toprağı serpmek demek" dedi.

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#İzzet Ulvi Yönter#MHP#Muharrem İnce

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