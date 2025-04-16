MHP'li Yönter: Mayıs ayının ilk haftası PKK'nın kongresini toplayıp örgütü feshetmesini bekliyoruz

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, SGK Üsküdar Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen, partisinin 1. Bölge İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Yönter, Türkiye'nin, bölgesel ve küresel siyaset denkleminin yeni baştan kurulduğu sarsıntılı, sancılı ve zorlu bir sürecin içinde olduğunu söyledi.

Böyle bir süreçte iç barış ve huzuru muhafazayla mükellef olduklarını vurgulayan Yönter, şöyle devam etti:

"Ülkücüler muhteşem ve mücessem bir namus ve dava insanıdır. Ülkücüler, vatanı, milleti, mukadderat ve mukaddesatı için yardan da serden de candan da geçmeye hazır. Biz Türk ve Türkiye Yüzyılı'na terörsüz bir sayfa açmanın hedefindeyiz. Terörü, tamamıyla hayatımızdan çıkarmanın arifesindeyiz. Terörsüz Türkiye hedefi adım adım ilerliyor. Terörsüz Türkiye'yle beraber Türk milleti inanıyorum ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hem dünya hem bölge çapında müessir bir kudret haline gelecek. Başkalarının ağzına bakan değil ağzına bakılan bir ülke olma amacındayız. Güç merkezlerinde ikbal ve istikbal arayan değil sürekli olarak aranan bir ülke olmanın arzusundayız. Terörü hayatımızdan çıkardığımız zaman Türkiye'yi hiçbir şer odağı, karşımızdaki hiçbir müstevli çevre tutamayacak, engelleyemeyecek, önüne geçemeyecek. Hak ettiğimizi istiyoruz. Hak ettiğimiz huzur, hak ettiğimiz refah, hak ettiğimiz gelişmişlik. Bunlar bizim hakkımız, biz hakkımızı istiyoruz."

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Büyük Türkiye'yi hedeflediklerini, MHP olarak da kızıl elma ve turanın peşinde olduklarını kaydeden Yönter, terörsüz Türkiye konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son derece samimi olduğunu dile getirdi.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN, KONGRESİNİ TOPLAYIP SİLAH BIRAKIP ÖRGÜTÜ FESHETMESİNİ BEKLİYORUZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlam, sağlıklı, sabırlı adımlarla kademe kademe menzile gidiyoruz inşallah. Biz mayıs ayının ilk haftası PKK terör örgütünün, kongresini toplayıp silah bırakıp örgütü feshetmesini bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu tarihi 4 Mayıs olarak açıklamıştı. Cumhur İttifakı terörsüz Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edecek. Başaracağız, yapacağız, güç birliği halinde yapacağız. Hamasete gerek yok. Onun bunun akıl çelen tahriklerine kapılacak da yok. Adı 'Zafer' olup gerçek manası mağlup olanlar işlerine baksın. Hiç kimse Devlet Bahçeli'yle vatan ve millet sevgisi konusunda aşık atamaz. Herkes haddini bilecek, yerini, yurdunu bilecek. Meclis grup kürsülerinden atıp tutmak kolay, tribüne oynamak kolay. Türklüğün vicdanını temsil eden Devlet Bahçeli'dir. Bizim aramızdan kaçıp gidenler dava için değil koltuk için gittiler, döndüler, oraya, buraya teslim oldular. Biz terörü kökünden çözmek için mücadele verirken, bu beyler bu işin istismarıyla meşgul oluyor."

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Cumhur İttifakı olarak yeni yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği seviyeye taşıma iddiasında olduklarını ve bunu başaracaklarını belirten Yönter, "Terörü hayatımızdan kategorik olarak ve kesinkes çıkaracağız. Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu perçinleyeceğiz. Büyüdükçe büyüyeceğiz. Yükseldikçe yükseleceğiz. 3. dünya savaşı konuşuluyor. Öngörülemez bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız. Belirsizlik almış başını gidiyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Partimiz ve ittifakımız, her şeyin önüne vatanını, milletini ve ülkesini almıştır. Her şeyden önce 'Türkiye' diyoruz. Biz terörsüz Türkiye'yi başaracağız. Biz Türkiye'nin huzurlu bir hedefe ulaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." ifadesini kullandı.

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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin soru üzerine de Yönter, "Sayın Genel Başkanımız başından beri mesaide. Liderimiz hamdolsun düşmanlarını kıskandıracak kadar sağlıklı ve ayaktadır." yanıtını verdi.

Yönter, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.