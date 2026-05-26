MHP’li Yıldız’dan ‘yetki’ paylaşımı

Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP için alınan ‘mutlak butlan’ kararının ardından “2820 Sayılı Kanunun 21’inci madde 11’inci fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. (Örneğin, mali raporların ibrası gibi)” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız’ın X hesabından, emniyet güçlerince CHP Genel Merkezi’ne gerçekleşen operasyonun ardından gelen bu açıklaması “Siyasi Partiler Kanunu’na göre, bir usulsüzlük nedeniyle seçimlerin iptali halinde bir aydan az, iki aydan çok olmamak kaydıyla yenilenmesi gerekiyor” şeklinde yorumlandı.

BAHÇELİ ‘ORTAK FORMÜL’ ÖNERMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli de mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamada “Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkân çerçevesinde gerekli fedakârlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir” değerlendirmesinde bulunmuştu. Akşam saatlerinde Feti Yıldız paylaşımını sildi.

