MHP’li Yıldız’dan ünlülere Tony Blair’li mesaj

Yıldız, paylaşımında İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair’in bir sözüne atıf yaptı ve ünlülerin halkın oy tercihleri konusunda “nutuk atmalarını” eleştirdi: “Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor: Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.”