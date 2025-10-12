×
Gündem Haberleri

MHP’li Yıldız’dan ünlülere Tony Blair’li mesaj

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:00

MHP Genel Başkan Yardımsıcı Feti Yıldız, geçen hafta ünlülere yönelik gerçekleştirilen jandarma operasyonunun ardından sosyal medyadan yaptığı ‘ünlü’ çıkışıyla dikkat çekti.

Yıldız,  paylaşımında İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair’in bir sözüne atıf yaptı ve ünlülerin halkın oy tercihleri konusunda “nutuk atmalarını” eleştirdi: “Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor: Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.”              

 

 

