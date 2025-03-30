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MHP’li Yıldız’dan tutuklama çıkışı

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#MHP#Feti Yıldız#Tutuklama
MHP’li Yıldız’dan tutuklama çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 07:00

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, devam eden soruşturmalarda mutlak zorunluluk yoksa tutukluluk yerine başka tedbirler düşünülmesi gerektiğini belirtti.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, özetle şunları söyledi:

MUTLAK ZORUNLULUK YOKSA...

“Son aylarda en çok duyduğumuz şey, masumiyet karinesi ve düşman ceza hukuku terimleridir. Anayasa 38/4’e göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Söz konusu düzenleme bir karineyi ifade eder. Karine aslında Ceza Muhakemesi’ne yabancıdır. Ceza muhakemesiyle çelişmeyen ilke, ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesidir. Çoğu koruma tedbirinin özellikle kamu menfaati amacıyla hürriyeti kısıtlamanın, tutuklama koruma tedbirinin masumiyet karinesi ile ne ölçüde bağdaştığı aslında akademik bir tartışma konusudur. Ceza yargılamasında ‘ölçülülük’ ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir. Tutuklulara düşman ceza hukukunun uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradan ibarettir. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur. Yeri gelmişken bir kez daha dile getirelim. Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir.”

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#MHP#Feti Yıldız#Tutuklama

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