MHP'li Yıldız'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Ortak raporu Ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin hazırlık yapacaklarını belirterek, "Genel olarak konuşacağız, başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde yazılmaya başlar. Önce başlıklarda mutabık kalırız, raporu da bu ay içerisinde çıkarırız inşallah. Rapor sonucunda kesinlikle uzlaşırız. Standartlar belli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları tartışılacak bir konu değil. Bunun çerçevesinde oturur anlaşırız. Bir infaz düzenlemesi yaptık aslında. 50 bin kişi çıkıyor. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur. 'Yamalı bohçaya döndü' diyoruz ya, ondan da kurtuluruz. Anayasa'ya uygun bir infaz yasası çıkarırız ve anlaşırız onlarda. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranları da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise zamanlama konusunun önemli olduğunu söyleyerek, "Ben partiler arasında zamanlama konusunda sorun çıkacağı kanaatinde değilim. Herkes yapıcı ve üstüne düşeni yerine getirme konusunda samimi davranıyor. Raporun gecikmemesinde yarar var. Bizler katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı devam ediyor.