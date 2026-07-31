MHP’li Yıldız’dan parti kapatmaya yeni kriter

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Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda mevcut kapatma nedenlerini de şöyle sıraladı:

“* Tüzük ve Program Aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa’nın 68’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması.

* Eylemlerin Odağı Olma: Partinin üyelerinin Anayasa’ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi.

* Devletin Bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi.

* Suç İşleme ve Şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak.

* Yabancı Yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak.”