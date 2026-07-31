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MHP’li Yıldız’dan parti kapatmaya yeni kriter

Güncelleme Tarihi:

#Feti Yıldız#Anayasa#Parti Kapatma
MHP’li Yıldız’dan parti kapatmaya yeni kriter
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye’de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenlerinin Anayasa’nın 68’inci ve 69’uncu maddelerinde düzenlendiğini hatırlatarak, “Siyasi Parti Kapatma nedenlerine ‘rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak’ da eklenmelidir” önerisinde bulundu.

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Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda mevcut kapatma nedenlerini de şöyle sıraladı:

“* Tüzük ve Program Aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa’nın 68’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması.

* Eylemlerin Odağı Olma: Partinin üyelerinin Anayasa’ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi.

* Devletin Bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi.

* Suç İşleme ve Şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak.

* Yabancı Yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak.”

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#Feti Yıldız#Anayasa#Parti Kapatma

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