MHP’li Yıldız’dan hasta mahkûm çıkışı

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MHP’li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

CEZALARI ERTELENSİN

“Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere ‘Her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir.’ Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü, korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, devletin denetimi ve gözetimi altındadır.”