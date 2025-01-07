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MHP’li Yıldız’dan hasta mahkûm çıkışı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Feti Yıldız#Mahkûm
MHP’li Yıldız’dan hasta mahkûm çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır” dedi.

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MHP’li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  özetle şöyle dedi:

CEZALARI ERTELENSİN

“Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere ‘Her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir.’ Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü, korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, devletin denetimi ve gözetimi altındadır.”

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#MHP#Feti Yıldız#Mahkûm

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