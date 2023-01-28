MHP’li Yıldız yeni kanunda barajı anlattı

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AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı seçim barajını yüzde 7’ye indiren Seçim Kanunu teklifinin, geçen mart ayında Meclis’e sunulduğunu ve 6 Nisan 2022’de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yıldız, uygulanacak olan seçim barajını Hürriyet’e şöyle anlattı:

HERKES KENDİ OYUYLA ALACAK

“İttifakın toplam oyunun yüzde 7 barajını geçmesi gerekiyor. Tek başına seçime gidersen de yüzde 7 oy alması şart. A partisi ile B partisi ittifak yaparsa ve ittifakın aldığı oy yüzde 7’yi geçerse her iki parti barajı geçmiş sayılır. Aksi takdirde milletvekili çıkaramaz. Eğer bir il dört milletvekili çıkarıyorsa, bir milletvekili kazanabilmek için 25 bin oya ihtiyacı var. Herkes kendi oyuyla alacak.

28 MİLLETVEKİLİ ARTIK OY İLE SEÇİLDİ

‘Artık oy’larla milletvekili çıkarma dönemi kapatıldı. Her parti aldığı oy oranında milletvekili çıkarabilir. Yani iki yarımdan bir tam oluşturma devri kapandı. Artık oy olmasaydı, MHP olarak altı, AK Parti 13, HDP de bir milletvekili daha fazla çıkarıyordu. İYİ Parti ise altı, CHP 13 daha az milletvekili çıkarıyordu. Toplamda 28 milletvekili ittifaklardan etkilenerek ‘artık oy’ ile seçildi. 28 milletvekili artık oy ile başka partilere dağıldı.”