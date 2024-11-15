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MHP'li Yıldız: Yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir

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#MHP#Feti Yıldız#Seçim Kanunu
MHPli Yıldız: Yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 01:42

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir " dedi.

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MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir. (suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

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#MHP#Feti Yıldız#Seçim Kanunu

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