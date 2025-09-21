MHP’li Yıldız: Süreç için yasal düzenleme şart

ANKARA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti, yarım asır süren terör sorununu nihai çözüme kavuşturma yolunda tarihi bir kavşaktadır. İçeride inşa edilen barış iklimi dış şoklara karşı korunmalıdır. Nihai olarak bu tarihi fırsat, ancak ve ancak toplumsal rıza, tesis edilmiş bir adalet duygusu ve ortak bir gelecek vizyonuyla tam başarıyı yakalayacaktır. Bu süreçte başta infaz mevzuatında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu muhakkaktır. Adalet sadece cezalandırıcı değil aynı zamanda onarıcıdır. Terörün yol açtığı insani, sosyal ve psikolojik yıkımlar Türk Devleti tarafından onarılmaktadır. Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan tektonik değişimler, içeride atılan adımların kaderine doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle Terörsüz Türkiye çabası çok katmanlı ve caydırıcı bir dış politika ile ‘stratejik kalkan’ altına alınarak adaleti sağlayan bir Türkiye, bölgedeki tüm aktörler için yapıcı bir model olacaktır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel entegrasyon sürecinde ‘standart belirleyen ülke’ pozisyonunu da güçlendirecektir. Önümüzdeki günlerde somut öneriler görülecektir.”