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MHP’li Yıldız: İnfaz kanunu yeniden yapılmalı

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#Feti Yıldız#İnfaz Kanunu#TBMM
MHP’li Yıldız: İnfaz kanunu yeniden yapılmalı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cezasızlık algısına sebep olmayacak yeni bir infaz kanunu yapılması gerektiğini belirterek, “İyi bir infaz rejimi olmadan ceza adaleti tam anlamıyla gerçekleşemez” dedi.

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Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda toplumda büyük bir mutabakat var. İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza ve ceza muhakemesi ne kadar iyi olursa olsun ceza adaleti tam olarak sağlanamaz. Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

CEZASIZLIK ALGISINI DEĞİŞTİRECEK

Anayasamızda tarif edilen eşitlik ilkesinin amacı, hukuksal durumu aynı olan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamaktır. İnsan haklarına saygılı koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir.

TBMM öncelikle insan onurunu merkeze alan, hâkim, savcı, avukat gibi uygulayıcıların yanında hükümlülerin de anlayabileceği karmaşık olmayan, sade, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, cezasızlık algısına sebep olmayacak, sık sık değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapmalıdır.

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Bununla birlikte yeni anayasa hukuki bir reformla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecektir. Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasal çerçeveye kavuşmamız daha fazla ertelenemez.”

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#Feti Yıldız#İnfaz Kanunu#TBMM

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