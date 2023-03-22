MHP'li Yalçın: MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi yapıldı

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MHP'li Semih Yalçın, partiye yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler nedeniyle MHP bünyesinde oluşturulan 'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu'nun aday adaylığı için başvuruları titizlikle incelemeye aldığını belirterek, "Hukuk İşlerinden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından kamuoyuna duyurulduğu üzere, partimize milletvekili aday adaylığı için müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları haiz olan 1894 kişinin başvuruları kabul edilmiştir. Gerek internet üzerinden, gerekse bizzat MHP Genel Merkezi'ne gelerek şahsen başvuran toplam kişi sayısı 4 bin 693'tür. Partimize aday adaylığı için sadece internet üzerinden başvuranların sayısı ise 2 bin 804 olmuştur" ifadelerini kullandı.

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İlgili komisyonca yapılan incelemelerde, milletvekili aday adaylığı için özellikle internet üzerinden yapılan müracaatların önemli kısmının tamamlanmadığını aktaran Yalçın, "İncelemeler sırasında; partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir. 'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu' çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir. MHP'nin 600 kişilik milletvekili kesin aday listesi, YSK tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kamuoyuna iftiharla açıklanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.