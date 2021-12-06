MHP'li Yalçın: MHP, kamuoyu araştırma şirketlerini ters köşeye yatıracak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Piyasalar karıştı... İşte en kritik ipucu Doğru kripto para nasıl seçilmeliPiyasalar karıştı... İşte en kritik ipucu! Doğru kripto para nasıl seçilmeli?#Kripto Para Piyasası
Serhat Akın: Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya...Serhat Akın: 'Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya...'#Fenerbahçe
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
Evleri gelin beraber yapalım Emlak Konuttan yeni hamleEvleri gelin beraber yapalım! Emlak Konut'tan yeni hamle#Emlak Konut
Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı Korkutan açıklama: Artık çok geç...Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...#Omicron
Canlı yayında itiraf gibi sözler... ABDde Çin alarmıCanlı yayında itiraf gibi sözler... ABD'de Çin alarmı!#Çin
Yargıtay kararını duyurdu... İşçiler ve patronlar dikkatYargıtay kararını duyurdu... İşçiler ve patronlar dikkat!#Senet
Sibirya soğukları Dikkat: Yeni uyarı geldiSibirya soğukları! Dikkat: Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Yere göğe sığdıramadı Müthiş, harika, oyunun kalbiydi, şov yaptı, bu sezon ilk kez...Yere göğe sığdıramadı! "Müthiş, harika, oyunun kalbiydi, şov yaptı, bu sezon ilk kez..."#Fenerbahçe
Faaliyetleri askıya alındı Kripto para borsasına şokFaaliyetleri askıya alındı! Kripto para borsasına şok#Bitget
Bu gurur hepimizin Ünlü isimlerin ödül heyecanı...'Bu gurur hepimizin' Ünlü isimlerin ödül heyecanı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
HABERLERGündem Haberleri

MHP'li Yalçın: MHP, kamuoyu araştırma şirketlerini ters köşeye yatıracak

#Semih Yalçın#MHP#Seçim
MHPli Yalçın: MHP, kamuoyu araştırma şirketlerini ters köşeye yatıracak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP; önceki seçimlerde olduğu gibi, umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak, CHP ve yancılarını destekleyen kamuoyu araştırma şirketlerini 2023 Haziran'ında da ters köşeye yatıracaktır" dedi.

Haberin Devamı

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 30 Ekim 2021'den itibaren 'Adım Adım 2023- İl İl Anadolu' temasıyla başlattığı siyasi çalışmaların hafta sonu itibarıyla sona erdiğini bildirdi. 81 ilde gerçekleştirilen çalışmalardan hem partisi hem de Cumhur İttifakı açısından verimli ve faydalı neticeler alındığını belirten Yalçın, "Siyasi çalışmalara katılan MHP Genel Merkez temsilcileriyle kurul ve teşkilat üyelerimizin bütün illerimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıp halleşmesi, bayram ve demokrasi şöleni havasında yaşanmıştır. Zillet ittifakının iddialarının aksine, Cumhur İttifakının güven veren siyasi duruş ve tutarlılığının; milletimizin geleceğe dair umutlarını artırdığı, beklentilerine yegane çare olarak görüldüğü anlaşılmıştır. Zillet ittifakının güven vermeyen, kavgacı ve şedit siyaset tarzının ise Anadolu'da karşılığının olmadığı müşahede edilmiştir" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İSTEYEN ODAKLAR'

Yalçın, 'İl İl Anadolu' teması kapsamındaki faaliyetler sırasında CHP'nin politikaları üzerinde de durulduğunu belirterek, "Son yıllarda yeryüzünü kasıp kavuran küresel salgınlara, ekonomik krizlere, doğal afetlere ve dünya barışını tehdit eden yaygın vekalet savaşlarına rağmen; büyüyüp gelişerek hem bölgesinde hem de yeryüzünde başat bir aktör konumuna yükselen Türkiye'yi durdurmak isteyen odakların, CHP'yi nasıl taşeronlaştırıp kuruluş amaçlarından saptırdığı anlatılmıştır. Milli değerlerimize muarız duruşuna 'helalleşme' yalanını dolamak isteyen CHP'nin; bir yandan PKK'nın politik acentesi bir partinin ihanetini nasıl pamuklara sarmaya çabaladığı, bir yandan da küçük partiler halinde siyaset sahnesini dolduran fitne kuluçkalarına nasıl yumurta bıraktığı bütün ayrıntılarıyla dile getirilmiştir. CHP'nin; ülkeyi bir kaos coğrafyasına çevirerek Cumhur İttifakını bundan sorumlu göstermek için harcadığı beyhude mesainin, demokrasimizin temel mefhumlarından muhalefetin içini boşaltarak yerine kavga, husumet ve düşmanlık doldurduğu gerçeği, milletimizle paylaşılmıştır" diye konuştu.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATACAKTIR'

Yalçın, toplantılar ve halkla bire bir temaslar vesilesiyle kamuoyunun nabzının yoklandığını, çok faydalı ve somut sonuçlar elde edildiğini kaydetti. Yalçın, "Toplum mühendisliğiyle MHP'nin oylarını gerçek rakamların çok altında göstererek seçmen eğilimlerini başka partilere akıtmak isteyen fonlanmış ve ideolojik bazı anketlerin aksine, partimize yönelik teveccühün belirgin surette arttığı tespit edilmiştir. Şüphe yok ki MHP; önceki seçimlerde olduğu gibi, umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak, CHP ve yancılarını destekleyen kamuoyu araştırma şirketlerini 2023 Haziran'ında da ters köşeye yatıracaktır. Elbette MHP'nin bir ayı aşkın süredir sürdürdüğü siyasi faaliyetler dolayısıyla yalnızca arızalı muhalefet cephesinin demokrasimizin işleyişiyle bağdaşmayan politikaları üzerinde durulmamış, Cumhur İttifakı olarak Türkiye yararına atılan ve gelecekte atılacak adımlar da dile getirilmiştir" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semih Yalçın#MHP#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs