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MHP’li Yalçın: CHP iç kavgasının ceremesini çekiyor

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#Semih Yalçın#MHP#İç Kavga
MHP’li Yalçın: CHP iç kavgasının ceremesini çekiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 07:00

MHP’li Semih Yalçın, “Özgür Özel hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir. Toplumsal barışa, halkın huzuruna darbe vurmaktadır” dedi.

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Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, “CHP, kendi iç kavgalarının ceremesini çekmektedir” diyerek özetle şöyle devam etti: “CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılmasını isteyenler, CHP’den şikâyetçi olanlar, aynı camianın mensuplarıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu acı gerçeği hasıraltı etmek istercesine topu taca atmakta, konuyla hiç ilgisi olmayanları iftira ve itham bombardımanına tutmaktadır. Özel; hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir. CHP’yi acemice, beceriksizce yöneten Özgür Özel, partiye darbe yapıldığı bahanesiyle toplumsal barışa, halkın huzuruna darbe vurmaktadır.”

CHP’YE DÜŞEN

İstanbul’un CHP’nin politikaları nedeniyle günlerdir diken üstünde olduğunu kaydeden Yalçın, “Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen; soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı üzere; CHP, yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır. CHP, her zaman yaptığı gibi; vesayeti, şiddeti, halkın huzurunu dinamitlemeyi, sokakları ateşe vermeyi mi sürdürecektir, yoksa sağduyuyu ve itidali mi tercih edecektir? Hep birlikte göreceğiz. MHP olarak, gelişmelerin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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#Semih Yalçın#MHP#İç Kavga

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