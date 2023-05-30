MHP'li Semih Yalçın: Türk seçmeni dünyaya demokrasi dersi verdi

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MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunun huzur ve güven içinde tamamlandığını belirterek, "Sandık güvenliği; büyük bir sorumluluk bilinci, titizlik ve ciddiyetle sağlanmıştır. İkinci tur seçim; birinci turda olduğu gibi, barış iklimi içinde ve demokrasi şöleni havasında sona ermiştir. Türk seçmeni bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ilk defa yapılan ikinci tur, büyük bir demokrasi rüştü olarak kayıtlara geçmiştir. 14 Mayıs'ta sandıkta başlayan ve 28 Mayıs'a uzanan siyasi tercih sürecinden kaos, istikrarsızlık, ümitsizlik ve yeis umanlar; kendileri meyus olmuşlardır. İktidar değişikliği bekleyerek aylardır koltuk, makam ve siyasi kaşane rüyası görenler, millet iradesinin şamarıyla ayılmıştır. Milletimiz; sandığın darı ambarı olmadığını, bilmeyenlere öğretmiştir. Zafer sarhoşluğu yaşayacakları zehabıyla çıkar sofraları kurup ateşli nutuklar atanlar; mağlubiyetin kayığına, sükutun salına bindirilmiştir" dedi.

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'PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ, MİLLET İRADESİYLE KAPATILDI'

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda; birinci turda ve Milletvekili Genel Seçimlerinde olduğu gibi oldukça yüksek bir katılım gerçekleştiğini hatırlatan Yalçın, "Toplumsal bilinç ve kararlığın eseri olan bu tablo, milletimizin demokrasiye olan inancının ve bağlılığının çarpıcı bir göstergesi olmuştur. İkinci tur seçimin sonuçları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkesinin milletimizce korunduğunu ortaya koymuştur. İkinci tur; demokrasi tarihimizde bir ilk olduğu kadar, erkler uyumunun sağlığı açısından tarihi bir eşik olmuştur. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle birlikte parlamenter sisteme dönüş yolu bizzat millet iradesiyle kapatılmıştır. Demokrasimizin başaktörü, siyasi mücadelelerimizin başhakemi bir kez daha sahne almış; Türk milleti son sözünü söylemiştir" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜ BÜSBÜTÜN PERÇİNLENDİ'

Milletin; kaos, karmaşa ve istikrarsızlığa geçit vermediğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

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"Milletimizin tercihi, geleceğe dair umutları arttırıp beklentileri karşılarken; 21'inci yüzyılda lider ülke Türkiye ülküsünün şafağı sökmüş, pembe ışıkları ufku sarmıştır. Birinci turda Cumhur İttifakı'na verilen yüksek oylar; ikinci turda artış göstermiş, milletimizin teveccühü büsbütün perçinlenmiştir. Ekseriyet, tercihini Cumhur İttifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmıştır. Bu arada MHP, millet iradesine gölge düşmemesi, hak ve hakikatin tecellisi için üzerine düşeni görevi ciddiyetle yerine getirmiştir. Hasım ve rakiplerinin türlü türlü saldırılarını, çeşit çeşit ahlak dışı operasyonlarını ve tümen tümen algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Aldığı oyla; Cumhur İttifakı'nın güçlü bir ögesi, demokrasi ailesinin yetkin ve etkin bir üyesi olduğunu göstermiştir. MHP'nin siyasetteki özgül ağırlığının müspet neticeleri, bugün hitama eren seçim sürecinde bir kez daha alınmıştır. Türk demokrasisinde istikrarın, siyasi uzlaşma ortamının ve toplumsal barış zemininin devamı için MHP'nin üslendiği tarihi misyonun değeri, rakamlara ve temayüllere dökülmüştür. İçeride ve dışarıda dost düşman herkes, MHP'nin Türk siyasi hayatında oynadığı dominant role yeniden şahit olmuştur. (DHA)