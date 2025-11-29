×
HABERLERGündem Haberleri

MHP'li Semih Yalçın: Maksatlı ayin, rahatsızlığa yol açmıştır

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 14:48

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14'üncü Leo'nun İznik’i ziyaretine ilişkin, "1700 yıl önceki Konsil toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Papa 14'üncü Leo, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir. Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır. Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de 'Kuruluş Orhan' dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak, dizinin Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

