MHP'li Semih Yalçın: Davadan dönmenin mazereti olmaz

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "CHP'de yaşanan gerileme ve iç fetret süreci; hem partinin siyasi geleceği hem çeşitli sebeplerle bu partiye yamananların durumu hem de siyasi hesaplarını onunla ortaklık üzerine kuran kişi, grup ve çevreler açısından zor ve yıpratıcı günlerin habercisidir. CHP'de yaşananlar, özellikle kümülatif oy potansiyeli yüzde 30'lara varan milliyetçi/muhafazakar camia açısından ibret verici olmuştur. Çeşitli bahanelerle Türk milliyetçiliği çizgisinden saparak, CHP'de ve başka siyasi partilerde macera ve ikbal arayanların; kendilerini ateşe atmakla kalmayıp girdikleri mahfillerdeki fitne ateşini de harladıkları açık seçik görülmüştür" dedi.

‘SİYASET HAYATIMIZIN ÇIKMAZ SOKAKLARINA SAPLANMIŞLARDIR’

Yalçın, "Bugünlerde CHP'li müfritlerin saldırılarına maruz kalan veya bu partide tutunamayan 'yama politikacıları'nın acı hikayesi, MHP'nin 57 yıllık kutlu mücadelesinden yüz çevirip kavgadan kaçanların içine yuvarlandığı açmazın bir parçasıdır. Bir zamanlar CHP'nin kanatları altında palazlanıp siyasi parti hüviyeti kazanan bazı sözde milliyetçi partilerin yaşadığı kısır döngü, aynı açmazın içindeki başka bir ibret levhasıdır. Gaflet ve dalalet çukuruna saplanarak Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in binlerce şehidini ve verilen mücadelenin mehabetini unutanlar, MHP'nin bir dava partisi olduğu gerçeğini inkar edenler, kendi dönekliklerine kılıf arayanlar, başka çevrelerde ikbal peşinde koşanlar, siyaset hayatımızın çıkmaz sokaklarına saplanmışlardır. Milliyetçi/muhafazakar çevrelerde konumlanıp kendinde keramet vehmeden bazı tiplerin meydanı boş bularak toplum nezdinde siyasi itibar ve mevki edinme çabaları da ortaya bazı ayrılıkçı mikro partilerin çıkmasına yol açmıştır. Velhasıl dönekler; her boyaya boyanmakta, her renge uyum sağlamakta, girdikleri her kalıbın şeklini almaktadır. Her siyasi partiye üye ya da aday olmaktadır. Her ideolojik gruba dahil olmaktadır. Sözünden dönmenin de davadan dönmenin de mazereti olmaz. Yüksekten düşenin parçası bulunur, davadan düşenin parçası bulunmaz" ifadelerini kullandı.

'MHP İLKESİZ SİYASETİN KARŞISINDADIR'

Yalçın, MHP'yi terk edenlerin artık Ülkücü sıfatını ve kimliğini taşıma hakkını kaybettiğini ifade ederek, "Geçmişte aramızda yer alırken Ülkücülük yeminini ve aidiyet hislerini unutup davadan dönenlerin ibretamiz hikayeleri, Milliyetçi-Ülkücü Hareket ve MHP’de 'iyi’ bilinmektedir. MHP, kuruluş günlerinden bugüne kadar hep ilkesiz ve kaypak siyasetin karşısında durmuştur. MHP'nin temel siyasi umdelerini değiştirmemesi, tutarlı duruşunun ve istikrarlı siyaset anlayışının icabıdır. Gerek ekonomik kaygı ve tepkilerle gerek siyasi gerekçelerle gerekse küskünlük veya cezalandırma niyetiyle Milliyetçi-Ülkücü Hareket ve MHP’den yüz çevirenlerin, şapkalarını önlerine koyup nefis muhasebesi yapma vakitleri çoktan gelmiştir. Bugüne kadar bahse konu kişi ve partileri destekleyen milliyetçi/muhafazakar kitleler de mevcut siyasi tablo karşısında kesinlikle ciddi bir durum değerlendirmesi ve özeleştiri yapacaklar, Türkiye’nin geleceğini kifayetsiz muhterislerle beceriksizlerin eline teslim etmeyeceklerdir. MHP olarak milletimizin ferasetine inanıyor, basiretine güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, İSTİKRAR DEMEKTİR'

Ayrıca 'Terörsüz Türkiye' hedefine değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'nin hedefi, öncelikle terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır. Terörsüz Türkiye; hem ülkede hem de bölgede siyasi istikrar demektir. Türkiye'nin hamleleri sayesinde, etrafımızı çevreleyen terör bataklıkları birer birer kurutulma yoluna girmiştir. Türkiye’nin öncülüğünde vücut bulmakta olan yeni bölgesel tablo, bütün ülkelere örnek oluşturacak ve terörsüz Orta Doğu’dan terörsüz bir dünyaya yolculuk başlayacaktır. Terörsüz Türkiye olgusunu toplumun bütün kesimlerine anlatmak üzere, uzunca bir süredir MHP tarafından muhtelif etkinlikler ve siyasi faaliyet programları yürütülmektedir. Divan ve kurul üyelerimiz, milletvekillerimiz, her kademedeki teşkilat mensuplarımız, çeşitli temalar altında gerçekleştirilen etkinliklerde, toplumun farklı kesimleriyle buluşmakta, sohbet toplantıları düzenleyip ev ve iş yeri ziyaretlerinde bulunmaktadır. Bu vesileyle Terörsüz Türkiye adımının sebep ve gerekçeleri dile getirilmektedir." (DHA)