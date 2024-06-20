MHP'li Semih Yalçın: Bu gidişle Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacaktır

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamayla CHP’yi eleştirdi. Yalçın, “Dümene Özgür Özel’in geçtiği CHP gemisi yerel seçimlerden beri ‘El Nino’ misali bir siyaset kasırgasının altına girmiştir, CHP, politika ummanında oradan oraya sürüklenmekte, boyundan büyük dalgalarla boğuşmaktadır. Telaşları her hallerinden okunan acemi kaptan ve bilgisiz tayfalar, kaygı ve korkularına yenildikleri için, gemiyi kurtaracak tedbirler yerine yanlış adımlar atmaktadır. CHP yönetimi, ne yapacağını bilmeden hem kendi camiasına hem de topluma büyük bir endişe, dehşet ve vehim havası yaymaktadır. Yandaş basın da sahilden attığı çığlıklarla, CHP’yi yönetenlerin karmaşık hislerini kamçılayıp kaşıyarak psikolojik olumsuzlukları büsbütün artırmaktadır. CHP, korku ve vehimlerinin esiri olmuştur. Özgür Özel, CHP’nin başında sakil ve eğreti durmaktadır. Bu gidişle Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacaktır" ifadelerini kullandı.

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'TERÖRİSTLERİN VE BÖLÜCÜLERİN HAKLARINI SAVUNAN PARTİ HALİNE GELDİ'

CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan çıktığını ve DEM Parti ile iş birliği yaptığını söyleyen Yalçın, "CHP, milletin çıkarlarını değil, teröristlerin ve bölücülerin sözde haklarını savunan bir parti haline gelmiştir. Özgür Özel'in CHP'si, şehitlerimizin yakınlarına, Diyarbakır annelerine değil; şer cephesindeki Demirtaş'a, Kavala'ya, FETÖ'cülere servis yapmaktadır. Koca CHP, ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlerin avukatlığını yapma derekesine indirilmiştir. Atatürk'ün kuruluş temeline Türk milliyetçiliğini harç olarak koyduğu CHP, 'azınlık ırkçılığı', 'etnik milliyetçilik', 'mikromilliyetçilik' yapan, terör örgütü acentesi bir partinin yol arkadaşı konumuna getirilmiştir. Bu durum, CHP'nin akıbeti için kıyamet alameti gibidir" dedi.

'CHP, KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKMAKTADIR'

CHP yönetiminin yerel seçimler sonrası iktidar rüyasından bir türlü uyanamadığını ifade eden Yalçın, "Yerel seçim rüzgarının verdiği regülatörsüz voltaj, CHP'nin devrelerini yakmıştır. Normalleşme adı altında sergilenen anormallikler, CHP'nin pençesinde düştüğü siyasi anomalinin tezahürüdür. CHP'yi çaptan düşüren anomali; MHP korkusunu, MHP endişesini ve vehmini de beslemektedir. CHP yandaşı solcu medya da partinin güdümünde, etkisindedir. Körle yatan şaşı kalkar misali CHP yönetimiyle aynı refleksleri gösteren solcu basın da MHP ile yatıp MHP ile kalkmaktadır. Şimdi de eski fotoğraflar üzerinden bir 'silah' polemiği başlatılmıştır. MHP; CHP ve yandaş basın tarafından hem normalleşmeye karşı gibi gösterilmekte hem de anormal bir MHP korkusu ve vehmi körüklenmektedir. Esasen, CHP açısından normalleşmenin ne demek olduğunu tarif eden de bilen de yoktur. Normalleşme, mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dillere dolanmıştır. Bu yolla MHP’yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır. Dün, sizin genel başkanınız MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi sözde normalleşme sloganıyla ziyaret etmedi mi? Taraflar, görüşmeden olumlu intibalarla ayrılmadı mı? Demek ki acemi kaptan Özgür Efendinin derdi başkaymış. Gayesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekmiş. Nitekim Özgür Özel; normalleşme adı altında önce kapı kapı gezmekte, sonra da gezdiği kapılarla ilgili kenar mahalle dedikoduları üretmektedir. Özgür Efendi hem siyasi liderlerle temas kurmakta hem de onları seviyesizce karalamaktadır" ifadelerini kullandı.