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MHP’li Semih Yalçın Bahçeli’nin çağrısını anlattı

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#MHP#Semih Yalçın#Bahçeli
MHP’li Semih Yalçın Bahçeli’nin çağrısını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısının siyasi bir proje, uzun vadeli bir iktidar hesabı veya seçim yatırımı olmadığını belirtti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şunları söyledi: “Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye’nin hem iç dengelerini tanzim edip sağlam bir zemine oturtması hem de bölgesel ve küresel dinamikler doğrultusunda kendi güvenliğini kâmilen sağlayabilmesi için harekete geçmiştir. Amaç, dışarıdan gelebilecek tehdide karşı içeride birlik ve bütünlüğü güçlendirmektir. Diplomasisi, demokrasisi, ordusu, savunma sanayisi ve sosyal dinamizmi sayesinde bölgesinde caydırıcı, bükücü bir güce dönüşen Türkiye’yi küresel aktör haline getirme çabalarına enerji sağlamaktır.”        

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#MHP#Semih Yalçın#Bahçeli

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