MHP’li Semih Yalçın Bahçeli’nin çağrısını anlattı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şunları söyledi: “Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye’nin hem iç dengelerini tanzim edip sağlam bir zemine oturtması hem de bölgesel ve küresel dinamikler doğrultusunda kendi güvenliğini kâmilen sağlayabilmesi için harekete geçmiştir. Amaç, dışarıdan gelebilecek tehdide karşı içeride birlik ve bütünlüğü güçlendirmektir. Diplomasisi, demokrasisi, ordusu, savunma sanayisi ve sosyal dinamizmi sayesinde bölgesinde caydırıcı, bükücü bir güce dönüşen Türkiye’yi küresel aktör haline getirme çabalarına enerji sağlamaktır.”