MHP’li Gürkan Teoman’dan Saran’a destek

HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Gürkan Teoman#Sadettin Saran#Uyuşturucu Operasyonu
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün 1958 model Ford Fairlane aracını hediye ettiği MYK üyesi Gürkan Teoman, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a destek verdi. 

Fenerbahçe Kongre üyesi de olan Teoman, sosyal medya hesabından Saran ile fotoğrafını “Yara... Bere... Karavana sevmek yok” mesajıyla paylaştı. Teoman, “Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın düzenli yaşam tarzı, sporcu disiplini ve duruşu yıllardır tüm kamuoyunun malumudur. Kendisini uzun zamandır tanıyan biri olarak şahsım adıma, sağlığına ve aklına zarar verecek hiçbir maddeye asla bulaşmadığına inancım tamdır” dedi. 

Teoman, X hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Saran’ın gözaltına tepki olarak gerçekleştirdiği açıklama metnini de “Fenerbahçe Yıkılmaz” sözleriyle paylaştı. Saran’ı yurtdışından dönüşünde ailesiyle havaalanında da karşılayan Teoman, X hesabından “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Sayın Sadettin Saran bu gece saat 00.55’te vatanına dönüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi ve taraftarı olarak Başkanımızı karşılamaya ailemle gidiyorum. Yaşa Fenerbahçe” mesajını aktarmıştı. 

