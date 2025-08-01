MHP’li Feti Yıldız Özer’in avukatını ağırladı

Haberin Devamı

Sınar, sosyal medya hesabından Yıldız’la fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:



“Bugün Ankara’da değerli meslek büyüğüm, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yıldız’ı ziyaret ettim ve kendisine yeni çıkan kitabımı takdim ettim. Sayın Yıldız hukukçu kimliğiyle özellikle son dönemde evrensel hukuka ve adil yargılanma hakkına ilişkin çok önemli tespitleri ile ülkemizde ‘makul çoğunluğun’ sesi olarak, siyaset iklimindeki kutuplaşmanın ve irrasyonalitenin aşılmasına değerli katkıları ile ön plana çıkıyor. Sayın Başkan’a gerek nazik misafirperverliği gerekse gündemdeki yargısal süreçlere ilişkin çok kıymetli tespit ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum.”