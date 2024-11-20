MHP'li Erkan Akçay: CHP'nin yaşattığı zorbalığı kınıyoruz

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP milletvekillerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın girişini engellemeye çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. MHP'li Akçay, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişi CHP grup yöneticileri ve milletvekilleri tarafından zorbaca ve terbiyesizce fiziki olarak engellenmeye çalışıldı. Üstelik ön safa, ön sıralara da CHP'nin kadın milletvekilleri yerleştirilmiştir. CHP'nin bugün TBMM'de yaşattığı bu zorbalığı ve terbiyesizce davranışları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. TBMM Komisyonları ve Genel Kurulu, kanunların görüşüldüğü, müzakerelerin yapıldığı, tartışmaların gerçekleştiği yüce bir mekandır ve Gazi Meclisimizdir. Meclis, kavganın ve zorbalığın yapılacağı yer olamaz ve olmamalıdır. Meclis tarihimiz böyle bir rezalet görmemiştir. 104 yıllık Meclis tarihimizde milli iradenin tecelli etmesini engelleyen birkaç vaka yaşanmıştı. Bu Meclis, 15 Temmuz'da terörist saldırısı altındayken dahi çalışmış. Şimdi bu CHP'liler adeta 15 Temmuz zihniyetiyle hareket ederek, Meclis'in çalışmasını engelleme gayreti içerisine girmişlerdir. Bunun adı milli irade düşmanlığıdır, hukuk tanımazlıktır ve bu bir gaflettir ve delalettir. CHP, olur olmaz yerli yersiz 'iktidara muhalefet edeceğiz' derken ülkemize ne kadar zarar verdiğinin maalesef farkında değildir. Türkiye'de siyasetin yeni dinamiklerini kavrayamayan CHP, çaresizliğin girdabında adeta gevezelikle, kahvehane dırdırıyla, boş polemiklerle oyalanmaktadır. CHP bu siyasetiyle terör sevicilerine şükran olmaktadır. TBMM, Türk milletinin kürsüsüdür ve milli hakimiyet bu kürsüde cereyan eder. Ve ayrıca anlaşılmaktadır ki, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de partisi üzerindeki kontrolü ve disiplini kaybetmiştir. CHP'nin genel başkanı kimdir, belli değildir" diye konuştu.

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'CHP'NİN GENEL BAŞKANI KİM'

MHP'li Akçay, 16 Ağustos'ta yine CHP'nin teklifiyle Meclisin olağanüstü toplandığını anımsatarak, "Ve yine CHP tarafından bu toplantı provoke edilmiş ve çok ciddi kavgalar yaşanmıştı. Bu kavga sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kavgalardan utanç duyduğunu ve Meclis'te sözlerin konuşulması, sözlerin uçuşması gerektiğini söylemişti. Peki, ne oldu da bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı'nın komisyona girişi engellenmeye çalışıldı, tartaklanmaya çalışıldı. Ve ayrıca CHP'ye hatırlatıyorum ki siz önce CHP üyesi olduğunu söylediğiniz Esenyurt Belediye Başkanı hakkında disiplin soruşturması yapınız. Eğer bu CHP üyesiyse hakkındaki terör örgütü üyeliği, irtibat, iltisakı nedeniyle yürütülen soruşturma, açılan dava ve tutuklanma gerekçelerini bir de siyasi parti olarak irdeleyip değerlendirip parti disiplininiz açısından da gereğini yapmanız gerekirken hukukun işlemesine engel olmaya çalışmaktasınız. CHP'nin bugün Plan ve Bütçe Komisyonu girişinde yaptıkları, oluşturdukları arbede ve engelleme çalışmalarını MHP olarak şiddetle kınıyoruz. Biraz evvel dedim ki CHP'nin genel başkanı kim? Genel başkanları genel merkezde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor. Meclis'te CHP grubunda basın toplantısı yapıyor. Milletvekillerine talimat veriyor. CHP yönetimi bu kadar çok kamburla bu yönetimi sürdüremez" dedi. (DHA)