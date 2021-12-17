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MHP'li Durmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

#Yozgat#Cenaze#Ankara
MHPli Durmazın babası son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz (92) Yozgat'ta toprağa verildi.

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MHP'li Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Hacı İbrahim Durmaz için memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Molla Hüsrev Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye; Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, çevre il ve ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP'li Durmaz, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden'in ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazının ardından Durmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

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#Yozgat#Cenaze#Ankara

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