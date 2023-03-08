MHP'li Celal Adan, Bursa'daki olaylı maçla ilgili konuştu: Bir avuç holigan işi değil

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TBMM Başkankanvekili, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyareti sırasında önemli mesajlar verdi.

"Karagümrük MHP'nin yüreğinde ayrı bir yere sahiptir." diyen Celal Adan, "Yeşil sahaları karartan çirkin tablolar ortaya koyulmaktadır, kirli zihinler ortaya koyulmuştur. Bir yandan algı operasyonlarıyla devleti aciz göstermeye çalışmaktadır." ifadalerini kullandı.

Olaylı maç hakkında konuşan Celal Adan şöyle devam etti:

"BİR AVUÇ HOLİGAN İŞİ DEĞİL"

Sinsi bir kışkırtma, alçak bir provokasyon vardır. Bu iş sanıldığı gibi bir avuç holigan işi değildir. Amaç çatışma ortamını yaratmaktır.

Bölücü örgüt sempatizanları üzerinde Bursaspor'u tahrik etmeye kalkanlar hak ettiği cevabı almıştır.

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"GÖRÜNTÜLER UTANÇ VERİCİ"

Trübünlere çekilen operasyon amacına ulaşmayacaktır. Görüntüler utanç vericidir. Kaosu görmezden gelenler millete hesap vermek zorundadır.

"BURSALI KARDEŞLERİMLE DİYARBAKIRLI KARDEŞLERİM BİRDİR"

"Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan futbol müsabakası esnasında, tribünlerden sallanan provokatif mahiyetli görsellerin, yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu hepinizin ve herkesin malumudur. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor'un Amedspor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ancak şunu da söylemem lazımdır ki, Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir. Türk ile Kürt arasına kan serpiştirmeye, düşmanlık tohumu ekmeye kalkışan, buna teşne olan kim varsa koparılması gereken çıbanbaşıdır, kesilmesi gereken kanser hücresidir, başı ezilmesi gereken emperyalizmin piyonudur. Bursa nasıl gözbebeğimizse Diyarbakır da öyledir. Bursa nasıl bir Türk kenti ise Diyarbakır da aynısıdır. Bursalı kardeşlerimle Diyarbakırlı kardeşlerim birdir, kardeştir, bozgunculuk yapanlar ise kalleştir, kahpedir"

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OLAYLI MAÇ SONRASI GÖZALTINA ALINAN KİŞİLERLE İLGİLİ KARAR

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'un, seyircisi önünde Amedspor'u 2-1 yendiği maçta çıkan olaylar ve açılan pankartlar nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden dün adliyeye sevk edilen 3'ü, savcılıkça serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen, aralarında tribüne pankart getirip, açanların da olduğu 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Bursaspor-Amedspor maçında, sahada çıkan olaylar ve tribünlerde açılan pankartlar, tepkilere neden oldu. Maç devam ederken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerde açılan bazı pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Futbol seyrinin dışındaki görseller, kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

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Bakan Soylu'nun paylaşımının ardından tribün sorumlu müdürü ile maç güvenlik amiri ve yardımcısı açığa alındı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST

Karşılaşma sonrası başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında tribüne pankart getiren ve açan, kavgalara karışan 9 kişi, gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı. Aralarında tribüne pankart getirip, açan Ö.Ç., E.A., L.U. ve M.B.'nin de bulunduğu 6 kişi için de savcılıktan 1 gün ek süre alındı. Bugün ifadeleri alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.