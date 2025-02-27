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MHP’li Büyükataman’dan ‘Askıda 9 Gülek Buğday’ cevabı

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#MHP#Askıda 9 Gülek Buğday#CHP
MHP’li Büyükataman’dan ‘Askıda 9 Gülek Buğday’ cevabı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Milli Dayanışmamızda Askıda 9 Gülek Buğday” kampanyasına muhalefetten gelen eleştirilere cevap verdi.

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Kampanyanın çiftçilerin sorunlarına dikkati çekme ve dar gelirli vatandaşlara sahip çıkmayı amaçladığını belirten Büyükataman, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı bu kampanya çağrısı Türk milletinin özündeki cevheri ortaya çıkaran ve kökleri mazimize dayanan dayanışma kültürümüzü güçlendiren kıymetli bir adımdır. Fakat ne yazık ki helal lokma arayışı, sofralarımızı bereketlendirecek yardımlaşma kampanyası, haramdan geçinen, hasetle kirlenen yüzleri yine rahatsız etmiştir. CHP ve İP sözleşmiş gibi günlerdir çağrıyı hedef alarak sulandırmaya çalışıyor. Türk milleti bu bozuk zihinlerin ürettiği siyaset anlayışına rağmen birlik ve beraberliğini koruyarak güçlendirecek, sofralarımız bereketlenecek, milli dayanışmamız sonsuza kadar sürecek” dedi. 

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#MHP#Askıda 9 Gülek Buğday#CHP

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