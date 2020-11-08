MHP'li Büyükataman: Hiçbir odak, Cumhur İttifakı'nı çatlatamayacaktır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kastamonu'da partisinin il kongresine katıldı. Burada konuşan Büyükataman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk Milleti tarafından kurulduğunu belirtti. MHP'nin bu sistemin içinde olduğunu kaydeden Büyükataman, "MHP bu kapsamda millî güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanması, iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için bu dönemde de mücadelesine devam edecektir. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in iradesidir. Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, Cumhur İttifakını çatlatamayacaktır. Çünkü Cumhur İttifakı’nın kuruluş gayesi; Türk milletini refaha kavuşturmak, Türk devletini süper güç yapmak, Türk kültürünü muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaktır. Geçmişten aldığımız ilhamla, Türk milletinin verdiği destekle, bu kutlu ülküyü gerçekleştirecek inanmışlık ve mücadele azmi ile birlik içerisinde hareket etmekteyiz" dedi.

'ÇÖZÜM ÇIĞLIĞI ATMAYIN'

Büyükataman, Türk milletini ayrıştırmak, Türk devletine diz çöktürmek isteyen odakların kirli operasyonlarına hız verdiğini söyleyerek, "Türkiye’nin daha önce tecrübe ettiği çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Hâlâ bunun hayalini kuran seroklar, bölücülere babacan tavırla yaklaşanlar... Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizdedir" diye konuştu.

'AÇIKLAMALARINI LANETLİYORUM'

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Büyükataman, şöyle konuştu:

"Deprem enkazları arasında dolanıp her cümlesine 'CHP'li belediyelerimiz' ile başlayan bir zihniyetle mücadele etmek, depremin acılarıyla mücadele etmekle eş değerdedir. Yine CHP Genel Sekreteri başta olmak üzere bazı CHP'lilerin vatandaşlar arasında ayrım yapıldığına ve kamu binalarının yıkıldığına dair toplumu ayrışmaya, kin ve nefrete sevk edecek açıklamalarını bu kapsamda lanetliyorum. Hükümetimizin, tüm belediyelerimizin ve milletimizin 'bu acıyı nasıl sararız' diyerek tek yürek olması gereken anlarda dahi partileri konuşuyor olmanın utancı muhataplarına ömür boyunca yetecektir."