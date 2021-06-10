MHP’li Bulut’tan liyakat çağrısı
TBMM Genel Kurulu’nda, önceki gün İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde konuşan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut liyakat çağrısı yaptı.
Yücel Bulut’un konuşması Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:
“İnsan kaliteli olursa, insan nitelikli olursa, insan ehliyet sahibi olursa bunun anlamı güçlü yargı, güçlü adalet, güçlü tapu idaresi, düzgün işleyen devlet su işleri, düzgün işleyen bayındırlık hizmeti demektir. Dolayısıyla, bütün bu tartışmaların hepsi insan odaklı yapılmak zorundadır, nitelikli insanı aramak zorundayız ve gelip tüm tartışmaların neticesinde ‘liyakat’ kavramına dayanmak zorundayız. Kimse hak etmediği makama gelmemeli.”
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