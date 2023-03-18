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MHP'li belediye başkanları kamp dönüşü kaza geçirdi

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#Akseki#Kaza#MHP
MHPli belediye başkanları kamp dönüşü kaza geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 21:50

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP’nin belediye başkanları kampı dönüşünde kaza geçiren Nevşehir’in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi D-695 karayolunda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç’in (41) kullandığı araç, Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeyken yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDILAR

Kazada Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ile Nevşehir Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı (48) hafif şekilde yaralandı. İki belediye başkanı kontrol amaçlı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki belediye başkanının Manavgat'ta düzenlenen MHP’nin belediye başkanları kampından döndükleri öğrenildi.

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#Akseki#Kaza#MHP

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